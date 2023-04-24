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أجواء صافية ربيعية لطيفة

الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء صافية ربيعية لطيفة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو الثلاثاء صافياً بوجه عام وربيعياً لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافٍ وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو يوم الخميس صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، حيث يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا في ساعات الليل، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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