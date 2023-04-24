المالكي يلتقي نظيره الإماراتي في نيويورك

نيويورك/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، خلال زيارته الى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري، والمخصصة للشرق الأوسط وقضية فلسطين.

وقدّم المالكي الشكر لدولة الإمارات على مواقفها الواضحة في مجلس الأمن، ودعمها للموقف الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن، وقال إن ذلك يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والجميع حول القضية الفلسطينية ومكانتها لدى الإمارات، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل ومستوطنوها وحكومتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشدد المالكي على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ومجلس الأمن كذلك، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء جذر المشكلة في الشرق الأوسط المتمثلة بالاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وممارسات الحكومة الاسرائيلية الفاشية المتطرفة التي تمعن في الاستيطان وهدم المنازل والترحيل القسري.

كما قدّم وزير الخارجية التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، للوزير الإماراتي ولدولة الإمارات وشعبها الشقيق، متمنيا لهم دوام التقدم والرخاء.

وبدروه شدد الوزير المرر، على أهمية التنسيق المشترك والتعاون داخل مجلس الأمن، والتأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية حول فلسطين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وعلى موقف الإمارات الثابت من مركزية القضية الفلسطينية.

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