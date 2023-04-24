  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بعض الدول 6 قرون.. كم عاما تحتاج لجمع مليون دولار من راتبك؟

الإثنين 24 أبريل 2023 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعض الدول 6 قرون.. كم عاما تحتاج لجمع مليون دولار من راتبك؟



وكالات

يعمل الناس لعقود من الزمن وغالبا لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل، أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

وقام محللو Picodi.com بإجراء التصنيف بناء على متوسط ​​الراتب الشهري في كل دولة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:

1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر

2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهرا

3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر

4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر

5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهرا

وشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر.

أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:

1. قطر: 21 عاما و3 أشهر

2. الإمارات: 23 عاما و9 أشهر

3. سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر

4. الكويت: 41 عاما وشهرين

5. السعودية: 41 عاما و10 أشهر

اللافت في التقرير أن التصنيف لم يتضمن اليمن والصومال وسوريا وجزر القمر وموريتانيا وفلسطين والبحرين والسودان، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (312 عاما و7 أشهر) ومصر في المرتبة 101 (603 أعوام و6 أشهر).

تصنيف جميع الدول المشمولة في التقرير:

كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر
كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر

المصدر: Picodi.com

#البطالة #الاقتصاد #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قبيلة العدوان تصدر بيانا حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب عماد

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-24_21-46-23

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

FuZ3yiYWIAAhbbF

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

photo_2023-04-24_17-32-32

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

photo_2023-04-24_15-53-45 (2)

قناة عبرية عن عملية القدس: الشاباك والشرطة في مشكلة خطيرة

photo_2023-04-24_14-31-35

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم