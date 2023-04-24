الخارجية المصرية: استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الاثنين، "استشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم".



وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".



وأكد البيان، أن "البعثة المصرية في السودان سوف تستمر فىي تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".