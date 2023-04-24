الهند تتجاوز الصين وتصبح الأكثر سكانا في العالم

وكالات

- أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن الهند ستتجاوز الأسبوع المقبل الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.

ونقلت "فرانس برس" عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في بيان إنه "بحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1,425,775,850 شخصًا، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين".

وفي 19 نيسان/ابريل قدّر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضع السكان في العالم بأن عدد سكان الهند سيبلغ 1,4286 مليار شخص مقابل 1,4257 مليار للصين بحلول منتصف سنة 2023.

وجاء في البيان "بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1,426 مليار نسمة في 2022 وبدأ بالتراجع. وتشير توقعات إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار نسمة بحلول نهاية القرن في حين من المتوقع ان يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود".

وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع السنة، فان عدد سكان الصين تراجع السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959 خلفت عشرات ملايين الوفيات إثر الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958.

ومن المفارقات فان هذا التراجع في عدد السكان في الصين يأتي رغم تخفيف سياسة تحديد النسل في السنوات الماضية.

قبل عشر سنوات، لم يكن يحق للأسرة الصينية سوى إنجاب طفل واحد. ومنذ عام 2021، بات بامكانها إنجاب ثلاثة أطفال.

هذا التراجع ينسب عموما الى كلفة المعيشة التي ارتفعت كثيرا في الصين وكذلك كلفة تعليم الطفل. كما ان ارتفاع مستوى تعليم المرأة أدى الى تأخير الحمل.

أما بالنسبة للهند، لا تملك الدولة أية معلومات رسمية حول عدد سكانها لأنها لم تقم بإحصاء منذ 2011.

ويواجه الاقتصاد الهندي صعوبات لتوفير وظائف لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، مع الإشارة الى ان نصف سكان هذا العملاق في جنوب آسيا، تقل أعمارهم عن 30 عاما.