الاحتلال يعتقل عددًا من أفراد عائلة منفذ عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، عددًا من أفراد عائلة منفذ عملية الدهس في القدس عقب اقتحام منزلها ببلدة بيت صفافا.

و استشهد شاب من بيت صفافا (39 عاما) برصاص مستوطن، مساء اليوم الإثنين، في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر صحفية أن الشهيد هو حاتم أسعد أبو نجمة، وهو من بيت صفافا جنوب القدس، وأب لخمسة أبناء، وأُعدم برصاص أحد المستوطنين بزعم تنفيذه عملية دعس أسفرت عن إصابة 8 بجراح متفاوتة الخطورة، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن الشهيد كان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى العلاج داخل إسرائيل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت، في وقت لاحق، زوجة الشهيد أبو نجمة.