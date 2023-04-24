  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: خطر كبير على حياة أحد مصابي عملية الدهس بالقدس

الإثنين 24 أبريل 2023 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: خطر كبير على حياة أحد مصابي عملية الدهس بالقدس



القدس المحلتة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، بأن هناك خطر كبير على حياة أحد مصابي عملية الدهس، أدخل إلى غرفة العمليات، مشيرة إلى أنه في وضع صحي حرج.

وأُصيب 8 مستوطنين بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطينون اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.

الأكثر قراءة اليوم

قبيلة العدوان تصدر بيانا حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب عماد

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن

مسؤولون إسرائيليون: ردعنا تضرر وأعداؤنا يحتفلون بخلافنا

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

FuZ3yiYWIAAhbbF

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

photo_2023-04-24_17-32-32

تل أبيب تقترح استضافة محادثات بين البرهان وحميدتي في "إسرائيل"

photo_2023-04-24_15-53-45 (2)

قناة عبرية عن عملية القدس: الشاباك والشرطة في مشكلة خطيرة

photo_2023-04-24_14-31-35

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

photo_2023-04-24_15-26-27

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم