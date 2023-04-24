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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قراوة بني حسان

الإثنين 24 أبريل 2023 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قراوة بني حسان



سلفيت/سما/

 أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء اقتحام البلدة ومحاولة مصادرة سيارة "نضح"، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، احداها بالرأس، والعشرات بحالات اختناق بين صفوف المواطنين.

واشار عاصي الى أن البلدة تتعرض باستمرار لعمليات اقتحام والتي كان آخرها فجر هذا اليوم ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

#سلفيت #اصابات

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