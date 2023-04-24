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لائحة اتهام ضد شاب من الخليل بتنفيذ عملية طعن

الإثنين 24 أبريل 2023 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد شاب من الخليل بتنفيذ عملية طعن



القدس المحتلة/سما/

قدمت نيابة الاحتلال للمحكمة المركزية لائحة اتهام ضد الشاب محمد عواودة (22 عاما) من بلدة دورا قضاء الخليل، وذلك بزعم تنفيذ عملية طعن، ما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين بجروح متفاوتة.

ووجهت له لائحة اتهام "الشروع في القتل"، ومحاولة التسبب بإصابات خطيرة، حيث طلبت نيابة الاحتلال تمديد اعتقاله لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت أن الشاب محمد عواودة من سكان الخليل، نفذ عملية طعن في تل ابيب في الرابع من نيسان/أبريل الجاري وقد دخل لمناطق الداخل من ثغرة في منطقة القدس بعد أن أدى صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وبقي لأيام في الداخل حتى نفذ العملية.

#الخليل

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