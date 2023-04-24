قتيل ثان خلال ساعات: مقتل فتى خنقا في النقب

النقب/سما/

قُتل الطفل محمد الوليدي (11 عاما) من قرية العزازمة في النقب، جنوبي البلاد، إثر تعرضه للخنق، اليوم الإثنين، وهو الضحية الثانية في المنطقة خلال ساعات بعد مقتل إبراهيم الأعسم (30 عاما) من تل السبع.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن علامات عنف بدت على عنق القتيل من جراء تعرضه للخنق.

وأفيد بأن شقيق الضحية قام بنقله إلى مفرق البلدة، حيث استدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له.

وأحيل الضحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.



وأعلنت الشرطة أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي ارتكبت قرب منزل عائلة الضحية، فيما لم تبلغ عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه به.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل الشاب إبراهيم عيد حسن الأعسم (30 عاما) من تل السبع إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة.

52 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم امرأة وشابة؛ وتبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022، حين قتل آنذاك 23 شخصا.

جرائم بلا رادع: قتيل في كل يوم بالعيد.. أكثر من ضعف القتلى بموازاة العام الماضي

على صلة

جرائم بلا رادع: قتيل في كل يوم بالعيد.. أكثر من ضعف القتلى بموازاة العام الماضي

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.