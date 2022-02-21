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أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

الإثنين 24 أبريل 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة من يعبد يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري



جنين/سما/

أعلن ذوو الأسير الإداري الكفيف الدكتور مجد أحمد محمود عمارنة، المعروف بالشيخ عز الدين عمارنة، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأثنين، عن شروعه في الاضراب عن الطعام لليوم الثاني، مطالباً بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري فوراً وبلا شروط.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة، في 21/2/2022.

وناشدت عائلة الأسير عمارنة، جميع أحرار شعبنا والعالم، الوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية العادلة للإفراج عنه من سجون الاحتلال، الى جانب مئات الأسرى الإداريين.

ويقبع الأسير عمارنة في سجن النقب الصحراوي منذ أكثر من ١٤ شهراً، ومعه ابنيه أحمد، ومجاهد، ويعاني من عدة أمراض تحتاج الى تلقي العديد من الأدوية يومياً . 

#جنين

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