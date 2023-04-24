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أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الإثنين 24 أبريل 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية الدهس التي وقعت غرب القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين إحداها خطيرة

وقال نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي: "قبل دقائق قليلة جرت محاولة لقتل الإسرائيليين، القتلة يقتلوننا جميعا، لقد أسسنا دولة مقابل ثمن كبير".

وأضاف نتنياهو: "هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صده".

وتابع: " دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا في وقت أعدائنا حاولوا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة.

#نتنياهو #عملية دهس

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