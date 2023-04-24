استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

أُصيب 8 مستوطنين إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، إثر تعرّضهم للدهس، مساء اليوم الإثنين، في شارع يافا غرب القدس المحتلة.

وأفادت ‏نجمة داود الحمراء بإصابة ثمانية إسرائيليين أحدهم حالته خطيرة وآخر بحالة متوسطة وستة أشخاص بحالة طفيفة، وتم تحييد منفذ العملية.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي لاستكمال تلقي العلاج. وبعيد وقت وجيز أفاد بأن أحد المصابين، وهو مسنّ في السبعين من عمره، أُصيب بجراح خطيرة، فيما أُصيبت امرأة في الثلاثين من عمرها، بجراح متوسطة، وبالإضافة إليهما، أُصيب 6 أشخاص بجراح طفيفة.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيان، إن مركبة اصطدمت بمارّة في المدينة، "ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى" في المكان، لافتة إلى أنه "تم تحييد المشتبه به"، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

ولفت مراسل قناة 12 أن العملية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.

وزعم موقع هخدشوت العبري أن الشرطة عثرت على بطاقة هوية المنفذ الذي يبلغ من العمر 35 عاما من بلدة بيت صفافا في القدس الشرقية.

وبحسب مراسل إذاعة كان، فإن المنفذ المحتمل كان يرتدي زي حريدي وتبين أنه فلسطيني تنكر بالزي وتم تصفيته من قبل مستوطن كان بالمكان.