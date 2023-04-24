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استئناف الدوام المدرسي في جميع المحافظات غدا

الإثنين 24 أبريل 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف الدوام المدرسي في جميع المحافظات غدا



رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، استئناف العام الدراسي في جميع المحافظات يوم غدٍ الثلاثاء.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب، الجميع بالالتزام بالدوام الكامل.

وتنتظم العملية التعليمية في جميع المدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، وسط دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، بعد استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهننة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية.

#استئناف التعليم

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