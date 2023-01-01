فتوح يحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق شعبنا

رام الله / سما /

حمل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية جرائمه، وسياسات الإرهاب والإعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق شعبنا.

وقال فتوح في بيان، اليوم الاثنين، إن جريمة الإعدام الميدانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب سليمان عايش حسين عويض، من مخيم عقبة جبر، هي متكررة بتعليمات من المستوي السياسي المتمثل بحكومة اليمين المجرمة.

وأضاف أن القتل والاعتداء على الأماكن الدينية، والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية، والاعتقالات، ونصب الحواجز العسكرية في أيام العيد المبارك، لتقييد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، هو أسلوب عنصري فاشي لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على الصمود والمقاومة، لإفشال مخططات الاحتلال العنصرية.