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الاحتلال يتأهب.. إغلاق الضفة وغزة حتى الأربعاء

الإثنين 24 أبريل 2023 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتأهب.. إغلاق الضفة وغزة حتى الأربعاء



القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال، فرض الإغلاق الشامل على الضفة وغزة، بدءا من مساء اليوم الإثنين حتى منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل.


كما اعلنت رفع حالة التأهب وتعزيز قواتها بحوالي 30 ألف شرطي وجندي اسرائيلي سيتم نشرهم بالضفة وفي داخل إسرائيل.

واشار جيش الاحتلال، فإن الإغلاق الشامل جاء لتوفير الحراسة خلال مراسم ما يسمى بـ "إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى و "الاستقلال".

ويبدأ الإغلاق عند الساعة الخامسة من مساء الإثنين، على أن يرفع عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بما يشمل إعادة فتح الحواجز والمعابر.

#الاحتلال #الضفة الغربية #غزة #الإغلاق الشامل

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