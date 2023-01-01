الخارجية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن وإغلاق الحواجز العسكرية

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة المواطنين.

ونددت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عديد الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما يحصل على مداخل مدينتي أريحا ونابلس.

ورأت أن سلطات الاحتلال تحول أعيادها ومناسباتها الى مآسي للمواطنين الفلسطينيين، في حين يحتفل الإسرائيليون والمستوطنون ويطلق لهم العنان في الحركة، والاعتداءات على أملاك وأراضي وحقوق الفلسطينيين، بينما يجبر الفلسطيني على تحدد حركته وتنقله واحتياجاته.

وقالت الوزارة إن حقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك من أجل ان يتمتع الإسرائيلي بوقته وأمنه وحريته، مشددة على أنها تتابع هذه العقوبات الجماعية على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية والأوروبية المختصة.