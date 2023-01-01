  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن وإغلاق الحواجز العسكرية

الإثنين 24 أبريل 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة المواطنين.

ونددت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عديد الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما يحصل على مداخل مدينتي أريحا ونابلس.

ورأت أن سلطات الاحتلال تحول أعيادها ومناسباتها الى مآسي للمواطنين الفلسطينيين، في حين يحتفل الإسرائيليون والمستوطنون ويطلق لهم العنان في الحركة، والاعتداءات على أملاك وأراضي وحقوق الفلسطينيين، بينما يجبر الفلسطيني على تحدد حركته وتنقله واحتياجاته.

وقالت الوزارة إن حقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك من أجل ان يتمتع الإسرائيلي بوقته وأمنه وحريته، مشددة على أنها تتابع هذه العقوبات الجماعية على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية والأوروبية المختصة.

#الخارجية والمغتربين #الحواجز العسكرية

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الأردن على اعتقال "إسرائيل" النائب عماد العدوان

اعتقال النائب العدوان: وزير الخارجية الأردني يرفض تلقي اتصال هاتفي من نظيره الإسرائيلي

مصادر: المقاومة الفلسطينية تتخذ إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة

قبيلة العدوان تصدر بيانا حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب عماد

فصائل فلسطينية ترد على تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسة الاغتيالات

أنباء متضاربة عن هروب البشير من سجن "كوبر" بالخرطوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

حراك المعلمين

حراك المعلمين: مستمرون في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير

إيلي كوهين

وزير الخارجية الإسرائيلي عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ليدفع الثمن

شهيد

استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

الرشق: التصريح المنسوب لهنية حول اعتقال النائب الأردني مفبرك

4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا واعتقالات واسعة بالضفة فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم