ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة بحوزة أحد تجار المخدّرات في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

تمكنت الشرطة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، من ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات كانت بحوزة أحد تجار المواد المخدرة في ضواحي القدس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد متابعة استمرت لأكثر من أسبوعين لأحد الأشخاص المعروفين لدينا بتجارة وحيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية ووصول معلومات مؤكدة من مصادرنا بحيازته لقطع سلاح ومواد مخدرة على الفور، تم استصدار إذن تفتيش لمنزله وإلقاء القبض عليه.

وأضافت أنه وبتفتيش المنزل أصولا تم ضبط مادة الحشيش المخدرة وقطعتي سلاح.

وأكدت الشرطة أن الشخص مطلوب للقضاء، وتم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه أصولا.