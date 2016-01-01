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حراك المعلمين: مستمرون في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير

الإثنين 24 أبريل 2023 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حراك المعلمين: مستمرون في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير



الضفة المحتلة / سما /

أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، استمرار الفعاليات من إضراب واعتصامات كما أعلن عنها في وقت سابق.

وأكد الحراك في بيان له، على استمرار الفعاليات المعلنة سابقًا دون تغيير وهي الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بصمة توقيع مع المغادرة في أي وقت يُريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

ولفت إلى مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.

وطلب الحراك من أولياء الأمور بكافة محافظات الوطن الالتزام وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى نيل المعلم حقوقه المشروعة تامة غير منقوصة ضمن اتفاق واضح المضمون.

وحض "حراك المعلمين" الطلبة على عدم التوجه إلى المدارس في حال طلب منهم ذلك، والتوجه للاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في مناطقهم يوم غد الثلاثاء؛ دعمًا لمعلميهم ومحاولات تصفية حقوقهم وحراكهم الشرعي.

وبلغت نسبة الاستطلاعات على الإضراب 70% لصالح الإضراب الكلي، و%18 لصالح الإضراب الجزئي، و12% لصالح الدوام شاملة الذين لم يضربوا قط، بحسب ما أورده البيان.

يُذكر أن الإضراب الحاليّ الذي يقوده "حراك المعلمين" منذ 5 شباط/ فبراير المنصرم، سبقه إضراب العام الماضي والذي توقّف بعد اتفاق رعته الهيئة المستقلة ومؤسسات أهلية، لكنّ بنوده لم ينفّذها "اتحاد المعلمين" والحكومة.

وتتمثل مطالب المعلمين بتشكيل "نقابة ديمقراطية"، وصرف الراتب كاملًا مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم، مع تعهّد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، وإضافة علاوة غلاء المعيشة، وكذلك بند مهننة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجتي "دي 1" و"دي 2".

#حراك المعلمين #الإضراب #الضفة الغربية #التربية والتعليم

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