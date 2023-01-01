لأسباب سرية.. نتنياهو يواصل طلب تأجيل إخلاء الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قرّر فجر يوم الإثنين، أن تواصل حكومته الطلب من المحكمة العليا بتأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، لأسباب سرية، حتى إشعار آخر.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا القرار اتخذ بعد جلسة خاصة أجراها نتنياهو الليلة الماضية بحضور وزير جيشه يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير.

وعقدت الجلسة بعد رفض سموتريتش الذي يتولى منصب الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، أن يتم إبلاغ المحكمة بإلغاء النظر في الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر.

وطلب سموتريتش أمس من سكرتير الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن تقديم هذا الرد لحين إجراء مناقشة خاصة حول ذلك، وهو الأمر الذي أيده بن غفير، قبل أن يقرر نتنياهو عقد الجلسة الخاصة لذلك.