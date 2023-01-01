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الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ومخيميها ويمنع خروج المواطنين منها

الإثنين 24 أبريل 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ومخيميها ويمنع خروج المواطنين منها



أريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الرئيسية والأخرى الفرعية، لليوم الثالث على التوالي، ويلاحق مركبات المواطنين.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل بحواجز عسكرية من عدة جهات، وتلاحق مركبات المواطنين على الطرق الفرعية منها قرب "بوابة أريحا"، في الجهة الجنوبية من المدينة، وتمنعهم من مغادرة المدينة، كما استولت على مركبة فلسطينية، واحتجزت سائقها وأخضعته للتحقيق الميداني.

وأشارت إلى تواجدت آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الزراعية شمال أريحا، لملاحقة المركبات التي تضطر إلى سلوك طرق بديلة.

والمناطق المغلقة هي: المدخل الجنوبي، والشمالي الغربي قرب منطقة المعرجات، والمدخل الشمالي، وحاجز عسكري على البوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، وتواجد في الطرق الفرعية.

وكان قد أعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عن استشهاد شاب، وإصابة 3 آخرين، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

#الاحتلال #أريحا

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