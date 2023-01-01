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الخارجية: بدء عملية إجلاء رعايانا من الخرطوم

الإثنين 24 أبريل 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: بدء عملية إجلاء رعايانا من الخرطوم



الخرطوم / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن أولى القوافل التي تقل 72 مواطنا من رعايا دولة فلسطين، تحركت من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، وتحمل الطلبة العسكريين وأسر مدنية وطلبة مدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن قوافل أخرى تقل رعايانا تحركت باتجاه الحدود مع جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها نحو 200 مواطن.

وقالت إن ذلك يأتي بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن.

#الخرطوم #وزارة الخارجية #السودان

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