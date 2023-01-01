حركة فتح تشارك بالذكرى الخمسين لتأسيس تلحزب الاشتراكي البرتغالي

تلبية لدعوة رئيس الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحزب، قام المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح ونائب رئيس الاشتراكية الدولية، روحي فتوح, بارسال وفد فتحاوي برئاسة أمين سر فتح في اسبانيا الأخ د. أحمد معروف للمشاركة بالفعالية في مدينة اوبورتو في شمال البرتغال.



وتراس السيد انطونيو كوستا الامين العام للحزب ورئيس وزراء البرتغال هذه الاحتفالية وقادة من الحزب. وشاركت شخصيات دولية من بينها رئيس وزاء اسبانيا السيد بيدرو سانشيز بصفته رئيس الاشتراكية الدولية، ورئيس الحزب الاشتراكي الأوروبي السيد ستيفان لوفبين وقيادات من الاحزاب التقدمية والاشتراكية.



والتقى الوفد مع عدة وفود أجنبية مشاركة في هذه الفعالية واكدوا في هذة اللقاءات على أهمية إتخاذ إجراءات حقيقية ضد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في أقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، واكد وفد فتح أيضاً ان لم ينعم ألشعب الفلسطيني بالسلام العادل والشامل والدائم والامن والاستقرار فلن ينعم به احداً وطالبنا بالكف عن ممارسة سياسة المعايير المزدوجة لما له من اثر سلبي في نفوس الشعوب العربية.



تشكل الاحزاب الاشتراكية والتقدمية كتلة برلمانية وازنة في الاتحاد الاوروبي، حيث اوصل الوفد رسائل حركة فتح لوضع ثقلهم في البرلمان الاوروبي والبرلمانات المحلية لاحقاق العدل وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ومقاطعة الاحتلال وحكومة اسرائيل المتطرفة، وحركة فتح هي جزء فاعل في الاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي وهي من اكبر الاحزاب الاقليمية في المنظمتين.