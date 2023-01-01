استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا

اريحا /سما /

استشهد مواطن متأثر بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين ، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة، واحتجاز جثمانه.

ونقل تلفزيون فلسطين على لسان محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، بارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر وجثمانه محتجز لدى الاحتلال

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة 3 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين ، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.