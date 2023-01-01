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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في الخليل

الإثنين 24 أبريل 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 5 مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل نقيب المحامين سهيل عاشور العجلوني في مدينة الخليل، واعتقلت نجله المحامي فهد، واستولت على مبلغ 280 ألف شيكل، وعلى مركبته الخاصة، علما أن نجله أسامة معتقل منذ شهر تقريبا.

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشاب أدهم الأطرش، من مدينة الخليل عقب تفتيش منزله، كما عاثت خرابا واسعا بعدة منازل في المدينة، عرف من أصحابها إدريس عوض غيث.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن قوات الاحتلال داهمت خربة شعب البطم بمسافر يطا قرب مستوطنه "أفي جال" المقامة على أراضي المواطنين، وفتشت عدة منازل تعود لعائله الجبارين، واعتقلت كلا من: خليل اسحق محمود الجبارين (32 عاما)، واسماعيل اسحق محمود الجبارين (29 عاما)، ونقلتهما الى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت الطالب الجامعي أحمد ثابت أبو خضير عقب تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

#الخليل #الاحتلال

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