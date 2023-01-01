رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت احرونوت"

- عشية ذكرى قتل الجنود في حروب إسرائيل خصصت الصحيفة عناوينها حول عائلات الجنود

- 6 وزراء وأعضاء كنيست ألغوا مشاركتهم في ذكرى قتل الجنود بعد طلب عائلات القتلى عدم المشاركة

- بن غفير الوحيد الذي يصر على المشاركة في مقبرة بئر السبع وتخوف من مواجهات بين العائلات والوزير

- الخان الأحمر: رد الحكومة على الالتماس سيتغير لكن الإخلاء سيؤجل

* "معاريف"

- حالة استنفار أمني عشية ذكرى قتل الجنود وذكرى إقامة إسرائيل: إغلاق الضفة وغزة وتعزيز القوات في كافة المناطق، وإغلاق مفترقات طرق

- بن غفير يصر على مشاركة ذكرى قتل الجنود ببئر السبع على الرغم من التحذيرات الأمنية من خطوته

- التشاؤم من إمكانية التوصل الى تسوية بين المعارضة والائتلاف حول الجهاز القضائي

- جريمة تلو الأخرى في المجتمع العربي: قتل شاب من يافا وحارس رئيس بلدية الطيبة

- استطلاع للرأي في المجتمع العربي حول ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية تشير الى عدم ثقة الجمهور بشكل غير مسبوق، 60% لا يثقون بالكنيست، و63% لا يثقون بالحكومة، و66% لا يثقون بوزير القضاء، و68% لا يثقون ببنيامين نتنياهو

* "هآرتس"

- أنبياء الديكتاتورية والخراب في إسرائيل هم آخر من يشتكي من إهانتهم

- الحاخام الأكبر للشرقيين يطالب وزير الداخلية الجديد أن يشترط بإقامة معاهد دينية مقابل الميزانيات للسلطات المحلية وانتقادات شديدة للهجته

- اعتقال مدرس والتهمة قتل الطفل محمد أبو هواش من رهط خلال شجار بين عائلتين

- إسرائيل تقصف موقع عسكري في سوريا