فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.
* "يديعوت احرونوت"
- عشية ذكرى قتل الجنود في حروب إسرائيل خصصت الصحيفة عناوينها حول عائلات الجنود
- 6 وزراء وأعضاء كنيست ألغوا مشاركتهم في ذكرى قتل الجنود بعد طلب عائلات القتلى عدم المشاركة
- بن غفير الوحيد الذي يصر على المشاركة في مقبرة بئر السبع وتخوف من مواجهات بين العائلات والوزير
- الخان الأحمر: رد الحكومة على الالتماس سيتغير لكن الإخلاء سيؤجل
* "معاريف"
- حالة استنفار أمني عشية ذكرى قتل الجنود وذكرى إقامة إسرائيل: إغلاق الضفة وغزة وتعزيز القوات في كافة المناطق، وإغلاق مفترقات طرق
- بن غفير يصر على مشاركة ذكرى قتل الجنود ببئر السبع على الرغم من التحذيرات الأمنية من خطوته
- التشاؤم من إمكانية التوصل الى تسوية بين المعارضة والائتلاف حول الجهاز القضائي
- جريمة تلو الأخرى في المجتمع العربي: قتل شاب من يافا وحارس رئيس بلدية الطيبة
- استطلاع للرأي في المجتمع العربي حول ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية تشير الى عدم ثقة الجمهور بشكل غير مسبوق، 60% لا يثقون بالكنيست، و63% لا يثقون بالحكومة، و66% لا يثقون بوزير القضاء، و68% لا يثقون ببنيامين نتنياهو
* "هآرتس"
- أنبياء الديكتاتورية والخراب في إسرائيل هم آخر من يشتكي من إهانتهم
- الحاخام الأكبر للشرقيين يطالب وزير الداخلية الجديد أن يشترط بإقامة معاهد دينية مقابل الميزانيات للسلطات المحلية وانتقادات شديدة للهجته
- اعتقال مدرس والتهمة قتل الطفل محمد أبو هواش من رهط خلال شجار بين عائلتين
- إسرائيل تقصف موقع عسكري في سوريا