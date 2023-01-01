الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت المواطن إيهاب أبو ضهير من حي المعاجين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن أصلان عقب اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة شارع 15، كما داهمت مخيمي عسكر القديم والجديد واعتقلت كلا من: محمد عمار شرايعة، ويوسف الأشقر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين حمدان حمايل، وعبد الله خضير من منزليهما بعد أن فتشتهما.