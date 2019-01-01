استئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى والاحتلال يعيث خرابا بمصلى "باب الرحمة"

القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغارب بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي عاثت خرابا بمصلي باب الرحمة في ساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالأقصى وقطعت أسلاك الكهرباء فيه للمرة الثانية خلال 48 ساعة. ومنعت قوات الاحتلال حراس المصلى والفلسطينيين من الاقتراب والدخول إليه.

وصادرت قوات الاحتلال محتويات مصلى باب الرحمة بعد تحطيمها.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

وظل مصلى باب الرحمة تحت سيطرة الاحتلال طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في شباط/فبراير 2019، فيما عُرف بـ "هبة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 عاما.

وأعلنت منظمات "الهيكل" المزعوم، صباح اليوم الإثنين، عن استئناف الصعود إلى "جبل الهيكل" (اقتحام المسجد الأقصى)، وذلك بعد توقف دام 13 يوما بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر.

ووفقا لمديرية "جبل الهيكل"، فإن الاقتحامات ستتم على فترتين صباحية من الساعة 7 إلى 11:30 وصباحا، وفترة مسائية من 13:30 إلى 14:30.