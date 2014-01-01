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بحضور الرئيس: مؤسسة محمود عباس تقيم مهرجان أبناء الشهداء

الإثنين 24 أبريل 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور الرئيس: مؤسسة محمود عباس تقيم مهرجان أبناء الشهداء



غزة /رام الله/سما/


بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أقامت مؤسسة محمود عباس، مهرجان أبناء الشهداء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وعبر تقنية الفيديو في مدينة غزة.

وقال سيادته، يسعدنا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أن نلتقي بهذه الكوكبة من البراعم الذين هم أولادنا وأطفالنا واحفادنا، الذين يمثلون الأمل لهذا البلد بإذن الله.

وأضاف الرئيس، هؤلاء الأطفال هم زهرات وزهور المستقبل، وإن شاء الله هم الأمل لقيادة دولتنا الفلسطينية وهي منتصرة، وتحرير القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين.

فيما أكد أحمد حلس "أبو ماهر"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه لا يوجد أي سبب لاستمرار الانقسام، مشددا على أن شعبنا يعيش بالأمل لتحقيق حلم الدولة.

وأضاف حلس خلال كلمة له في فعالية تكريم أطفال الشهداء التي  أقيمت في جامعة الأزهر بغزة إن: الشهداء هم من يوحدوننا لا فرق بين شهيد وشهيد مهما كان الانتماء.

وأكد أبو ماهر على أن رسالة الشهداء، دين في أعناقنا مشددا على أن الدم الفلسطيني واحد في غزة ونابلس وجنين، وأن الدماء الذكية توحدنا.

ووجه أبو ماهر التحية لعوائل الشهداء قائلاً: "اهل الشهداء أنتم تحملون أوسمة العز والفخار
ومن حقكم أن ترفعوا رؤوسكم عالية. 

وتابع: سيبقى الشهداء الأطهر منا جميعا، فهم بوصلة النضال حتى الدولة والقدس، شاء الاحتلال أم لم يشأ، ستبقى فلسطين أرض لنا لأننا أصحابها.

ووجه عضو اللجنة المركزية  الشكر لمؤسسة محمود عباس على الجهود التي تبذلها في مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبوهولي، التحية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان بمناسبة عيد الفطر، وعيد الشهداء.

وقال :تصادف ذكرى اغتيال الشهيد خليل الوزير أبوجهاد ويوم الأسير في نفس الأسبوع، مضيفاً:  إن الشهداء أنبل ما قدمه شعبنا.

وأضاف: بدون تضحيات الشهداء، لن يكون لنا وطن ، ومن حق أهل الشهداء إقامة هذا التكريم، مؤكدا على أن رواتب الشهداء والأسرى خط أحمر كما شدد الرئيس محمود عباس.

ودعا أبو هولي لاعتماد ملف شهداء عام 2014.

ووجه الشكر لمؤسسة محمود عباس لجهدهم في لبنان وسوريا ، وتقديمهم من منح طلابية  لهم دون تمييز .

وأعرب عن امله بتواصل الدعم لأهل غزة لأن غزة عنوان الثورة والثوار.

وفي كلمة أسر الشهداء، تحدث الشبل جنين طافش، موجهاً التحية والشكر للرئيس محمود عباس ولعضو اللجنة المركزية أحمد حلس أبوماهر و لعضو اللجنة التنفيذية أحمد أبوهولي.

وقال الشبل: نجدد العهد على أن نبقى مستمرين، مضيفا: يقف الرئيس محتضنا أسر الشهداء، ولم ولن يتخلى عن أسرنا، فالشهداء هم من سطروا بدمائهم أكبر التضحيات في سبيل الحرية ودحر الاحتلال.

وأضاف:  إن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، وقد قدمت التضحيات في سبيل الحفاظ على القرار الوطني المستقل، شهداء وأسرى وجرحى. 

وتابع: إن كان آباؤنا قدموا أنفسهم من أجل الوطن، فنحن أبناؤكم نعاهدكم أن نبقى الأوفياء، لدمائهم.

وحضر فعالية التكريم حشد كبير من أبناء وأسر الشهداء.

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