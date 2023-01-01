4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام "عقبة جبر" في أريحا واعتقالات واسعة بالضفة فجر اليوم

اريحا/سما/

اُصيب أربعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجراح مختلفة، اعتقلت واحداً منهم..

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.