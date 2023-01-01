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إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي

الإثنين 24 أبريل 2023 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء استهداف الاحتلال العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي



أريحا/سما/

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المواطنين العالقين عند مدخل أريحا الجنوبي بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال استخدمت الغاز السام لتفريق العالقين عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل أريحا الجنوبي، عقب خروجهم من مركباتهم، بفعل أزمة السير التي افتعلتها، لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن المدخل الجنوبي لمدينة أريحا شهد في ساعات الصباح مواجهات، تخللها اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مدينة أريحا عبر إغلاقها مداخلها الرئيسية والأخرى الفرعية، بنصبها حواجز عسكرية والتسبب بأزمات سير طويلة، ما اضطر المواطنون إلى سلوك طرق وعرة وطويلة.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها، نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة خلال أيام عيد الفطر السعيد، للتنزه والترفيه، كما ازدادت معاناة المسافرين من وإلى فلسطين بسبب هذه الاغلاقات.

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#اريحا

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