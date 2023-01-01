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فتوح يحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الابراهيمي

الإثنين 24 أبريل 2023 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يحذر من تداعيات رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الابراهيمي



رام الله/سما/

 حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات اقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف، الذي يتعرض لمخطط تهويدي منذ سنوات طويلة.

وأكد فتوح، في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أن الاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، خاصة ما تعرض له مصلي باب الرحمة يوم أمس من تدنيس وتخريب متعمد، وما جرى اليوم في الحرم الإبراهيمي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واستفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمسلمين، وتنذر بتصعيد خطير قد يجر المنطقة لدوامة من العنف.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لردع دولة الاحتلال، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لإجبارها على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، مشددا على ضرورة حماية الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

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#روحي فتوح

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