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الهباش: رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الابراهيمي تصعيد للحرب الدينية

الأحد 23 أبريل 2023 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الابراهيمي تصعيد للحرب الدينية



رام الله/سما/

 قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن اقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف تصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها دولة الاحتلال على المقدسات.

وأوضح الهباش، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم الأحد، أن انتهاكات الاحتلال والمستوطنون في الحرم الابراهيمي تشكل عدوانا جديدا، وانتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية، واستفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأضاف، أن الحرم الإبراهيمي هو مكان إسلامي خالص، لا حق لغير المسلمين به، واستمرار هذا العدوان المتكرر عليه يؤجج مشاعر الكراهية، ويزيد التوتر، وسوف يتسبب بردود أفعال لا يمكن أن يتوقعها أحد.

ودعا الهباش إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني وقيادته سيدافعون عن المقدسات بكل عزيمة وإصرار، مهما بلغت التضحيات.

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#محمود الهباش

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