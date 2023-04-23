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البرلمان العربي يدين اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة

الأحد 23 أبريل 2023 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة



القاهرة/سما/

 أدان البرلمان العربي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وتخريبه للتمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

واستنكر البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، التدخلات السافرة، والمستمرة، وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد "أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغ 144 دونما، وسيبقى إسلاميا خالصا، لا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه ملك خالص للمسلمين جميعا".

وحذر البرلمان العربي من تداعيات مثل هذه الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مصلى باب الرحمة والأماكن المقدسة، وما تشكله من خطورة للمواجهة من جديد.

كما طالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق "الأقصى"، والأماكن المقدسة، دون مراعاة لقدسيتها، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس، وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.

#البرلمان العربي

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