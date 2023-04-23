الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من قرية الزويدين عرب الكعابنة شرق يطا‎، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد عمور لمراسلنا، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرية المذكورة ، واعتقلت كلا من: عطا الله يوسف الكعابنه، وعبد الله محمد الكعابنه، وسليمان ابراهيم الكعابنة، وسالم محمد الكعابنة.

وأوضح عمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الأربعة بعد نصبهم خيمة في أراضيهم، التي أقام المستوطنون عليها بؤرة استيطانية، في وقت سابق.