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الجهاد الاسلامي: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان

الأحد 23 أبريل 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان



غزة/سما/

قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين إن رفض محكمة الاحتلال الصهيوني الإفراج عن الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 78 يوم يعتبر قرار إعدام.

وحمل عز الدين في تصريح له الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر الذي أصبح بحالة صحية حرجة.

وأضاف عز الدين: "اذا استشهد الشيخ خضر عدنان سنعتبرها عملية اغتيال يتحمل الاحتلال نتيجة هذه الجريمة".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد23/4/2023م، أن محكمة الاحتلال رفضت طلب محامي الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ78على التوالي الإفراج عنه بكفالة.

وقال نادي الأسير نقلاً عن شقيق الأسير عدنان:" إن الشيخ خضر حضر الجلسة  عن طريق الفيديو كونفرنس وقد فقدَ الأسير عدنان وعيه عدة مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة".

وبين شقيق الأسير عدنان، أن زوجة الشيخ خضر فقدت الوعي عدة مرات، وجرى نقلها الآن إلى مستشفى جنين.

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ، خضر عدنان، اليوم الأحد 23-4-2023، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(78) على التوالي في سجون الاحتلال.

وشرع الأسير عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

#الجهاد الاسلامي

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