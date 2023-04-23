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وزارة الأسرى: تهديد الاحتلال بتغذية الأسير خضر عدنان تطور خطير

الأحد 23 أبريل 2023 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأسرى: تهديد الاحتلال بتغذية الأسير خضر عدنان تطور خطير



غزة/سما/

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة: "إن تهديد نيابة الاحتلال العسكرية بتنفيذ عملية تغذية قسرية للأسير الشيخ خضر عدنان تطور خطير وسيكون له نتائج كارثية".

وحذرت الوزارة الاحتلال من الإقدام على تغذية عدنان القسرية.

وأوضحت أن رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير عدنان بكفالة مالية هو إصرار على عملية قتله وتصفيته بالشراكة مع كل أجهزة أمن الاحتلال، التي تطالب بحبسه مدة خمسة أعوام باتهامات سخيفة وغير مبررة.

ويواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ 78 يومًا، ما يهدد حياته، ويرفض إنهاء إضرابه حتى الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

#وزارة الاسرى والمحررين #خضر عدنان

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