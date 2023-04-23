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توغل إسرائيلي محدود شرق رفح

الأحد 23 أبريل 2023 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي محدود شرق رفح



رفح/سما/

توغلت مساء الأحد، عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية مسافة محدودة داخل أراضي المواطنين؛ شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بتوغل ثلاث جرافات ودبابتين داخل أراضي المواطنين؛ مسافة تقدر بحوالي 100 متر؛ انطلاقًا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرقي المحافظة.

وأشارت إلى أن الجرافات باشرت بأعمال تجريف تجاه معبر كرم أبو سالم التجاري؛ فيما تساندها آليات فوق السواتر الترابية داخل السياج الأمني.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا النار وقنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرقي محافظتي خان يونس والوسطى من قطاع غزة.

#رفح

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