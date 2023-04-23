توغل إسرائيلي محدود شرق رفح

رفح/سما/

توغلت مساء الأحد، عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية مسافة محدودة داخل أراضي المواطنين؛ شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بتوغل ثلاث جرافات ودبابتين داخل أراضي المواطنين؛ مسافة تقدر بحوالي 100 متر؛ انطلاقًا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرقي المحافظة.

وأشارت إلى أن الجرافات باشرت بأعمال تجريف تجاه معبر كرم أبو سالم التجاري؛ فيما تساندها آليات فوق السواتر الترابية داخل السياج الأمني.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا النار وقنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرقي محافظتي خان يونس والوسطى من قطاع غزة.