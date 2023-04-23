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السعودية تبدي استعدادها وجاهزيتها للمساعدة في اجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

الأحد 23 أبريل 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تبدي استعدادها وجاهزيتها للمساعدة في اجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان



الرياض/سما/

 أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها وجاهزيتها للمساعدة في اجلاء الرعايا الفلسطينيين المتواجدين في السودان.

جاء ذلك بناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، حيث أكد على وجود تعليمات واضحة لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، لإتمام عملية الاجلاء بسهولة ويسر عبر ميناء بورتسودان الى جدة، ومنها إلى وجهاتهم النهائية.

بدوره، شكر المالكي نظيره السعودي على هذا التعاون، الذي يعكس أصالة المملكة وتاريخها المشرف في تقديم المساعدة للأشقاء والأصدقاء، وعلى رأسهم أبناء الشعب الفلسطيني.

كما تطرّق الوزيران خلال الاتصال الهاتفي إلى استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، والتعاون بينهما، لمزيد من التنسيق في المجالات كافة، التي تخدم البلدين الشقيقين.

#السعودية #فلسطين

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