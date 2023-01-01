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مزهر: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

الأحد 23 أبريل 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حمل ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي فى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد ، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي.

وقال مزهر في تصريح صحفي تعقيباً على رفض  محكمة الاحتلال طلب الافراج عن الأسير عدنان:" إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي ضد اعتقاله التعسفي بعد رفض المحكمة اليوم طلب الافراج عنه على الرغم من صعوبة وضعه الصحي وقد أغمي  على الشيخ خضر مرتين اثناء الجلسة".

وشدد على أن في حركة الجهاد الإسلامي ستتعامل مع استشهاد الشيخ خضر عدنان أنه عملية اغتيال وسترد سرايا القدس وفصائل المقاومة على عملية اغتياله.

وطالب القيادي في الجهاد كافة الوسطاء أن يتحركوا قبل فوات الأوان وأن يضغطوا على العدو من أجل الإفراج عن الشيخ خضر عدنان.

ورفضت محكمة سالم "الإسرائيلية"، اليوم طلب محامي الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ78على التوالي الإفراج عنه بكفالة.

#خضر عدنان #جميل مزهر #الاحتلال

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