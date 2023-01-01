جيش الاحتلال يغلق حاجز بيت لحم وينكل بالفلسطينيين بالعيد

بيت لحم / سما /

أغلق جيش الاحتلال حاجز ٣٠٠ شمال بيت لحم ومنع الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى ومعايدة أقاربهم في القدس.

وافاد شهود عيان ، أن جيش الاحتلال أغلق الحاجز منذ ساعات الصباح ومنع الدخول إلى مدينة القدس.

وشوهد الآلاف بينهم اطفال وكبار السن على الحاجز ينتظرون فتح الحاجز للوصول لمدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفطر السعيد وتهنئة اقاربهم بالعيد.

هذا وشدد جيش الاحتلال الخناق على الضفة الغربية وأغلق العديد من الحواجز كحاجز الكونتينر الذي يربط الجنوب بالوسط إضافة إلى التنكيل بالمواطنين على حاجز حوارة.

كما وتشهد مدينة اريحا اغلاقا شبه كامل لليوم الثاني على التوالي ومنع الجيش المواطنين من الدخول والخروج من المدينة.