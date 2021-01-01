  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"طالبان" تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر

الأحد 23 أبريل 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طالبان" تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر



وكالات / سما /

منعت حركة "طالبان" التي تسيطر على الحكم في أفغانستان النساء من المشاركة بتجمعات العيد في منطقتي بغلان الشمالية وطهار الشمالية الشرقية، في أحدث خطوة تقوض مكتسبات المرأة بأفغانستان.

وقد أظهرت مذكرتان متشابهتان أن قادة "طالبان" المحليين في منطقتي بغلان وطهار قالوا "إنه ممنوع على النساء الخروج في مجموعات خلال أيام عيد الفطر"، فيما لم تستهدف قرارات مماثلة بقية ولايات البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، بحسب ما أوردت صحيفة "إندبندنت".

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من فرض مجموعة القيود الأخيرة التي فرضتها طالبان والتي منعت العائلات والنساء من الذهاب إلى المطاعم التي توجد داخل حدائق و إغلاق المساحات الخضراء المفتوحة أمام النساء في مقاطعة هرات شمال غربي أفغانستان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، رسالة العيد أشاد فيها بالتقدم الذي أحرزته طالبان في أفغانستان بعد توليها السيطرة في أغسطس من العام 2021.

وقال: "إن الآثار الفكرية والأخلاقية السيئة للاحتلال الذي دام 20 عامًا على وشك الانتهاء"، منوها بـ "العيش في نور الشريعة الإسلامية".

وكانت "طالبان" منعت النساء في البلاد من ارتياد المدارس والجامعات والعمل بوظائف الدولة منذ توليها الحكم في 2021.

#نساء أفغانيات #عيد الفطر #النساء #أفغانستان

الأكثر قراءة اليوم

البرهان: أنا موجود في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش وكل المطارات تحت سيطرتنا

نتنياهو يحذر السعودية من اعادة علاقاتها مع إيران: يتعاونون مع البؤس وانظروا إلى اليمن وسوريا والعراق

نتنياهو يوعز لوزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات حول الاغتيالات لقادة المقاومة الفلسطينية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي: رفضت عرضا بالاستقالة ونمر حاليا بأخطر أزمة

الشرطة : مقتل مواطن وإصابة آخرين في شجار جنوب الخليل

قتيل بجريمة إطلاق نار ومصاب بحالة خطيرة في مدينة اللد

الأخبار الرئيسية

إسرائيل

قناة عبرية: إسرائيل تستعد لفترة معقّدة وخطيرة

أول تعليق من حركة "حماس" على التهديدات بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها

هدار غولدن

تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى المقاومة "هدار غولدن"

الرئيس الإسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي: رفضت عرضا بالاستقالة ونمر حاليا بأخطر أزمة

الجهاد الاسلامي : تضحيات كبيرة سنقدمها في جولات الحرب القادمة سيتحدد من خلالها مصير الكيان الصهيوني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم