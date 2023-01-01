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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ78 في سجون الاحتلال

الأحد 23 أبريل 2023 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ78 في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، إضرابه عن الطعام لليوم الـ78 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشرع الأسير عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

وحذر نادي الأسير من استشهاد الأسير عدنان، المحتجز في "عيادة سجن الرملة" ويواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة.

وقال، في بيانٍ له، إنّ الأسير عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم، ترفض التعاطي مع مطلبه، وهو يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

#خضر عدنان #سجون الاحتلال

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