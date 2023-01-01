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نتنياهو يلغي خطابًا خوفًا من المتظاهرين في "تل أبيب"

الأحد 23 أبريل 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلغي خطابًا خوفًا من المتظاهرين في "تل أبيب"



القدس المحتلة / سما /

ألغى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، خطابًا كان سيلقيه في مؤتمر الاتحادات اليهودية لشمال الولايات المتحدة الأميركية.

وكان نتنياهو سيلقي خطابه من خلال بث مباشر من "أرض المعارض" في "تل أبيب"، ولكنه تخوف من ذلك بسبب نية المحتجين على "الإصلاحات القضائية" اقتحام المكان، كما ذكر موقع واي نت العبري.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في مسيرات مناهضة وأخرى مؤيدة لما تسمى من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بـ "الإصلاحات القضائية".

وبحسب ما ذكرت مختلف وسائل الإعلام الاسرائيلية، فإن التظاهرات للطرفين نظمت في مدن مختلفة أهمها تل أبيب وحيفا وغيرها.

وشارك سياسيون وقادة أمن معارضين سابقين وحاليين في المسيرات المناهضة لتلك الإصلاحات رغم تجميدها من قبل حكومة نتنياهو في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وتتواصل تلك التظاهرات للأسبوع السادس عشر على التوالي رفضًا لهذه الإصلاحات.

#نتنياهو #تل أبيب #المتظاهرين

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