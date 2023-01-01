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وفاة شاب من يافا داخل أراضي الـ48 متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار

الأحد 23 أبريل 2023 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب من يافا داخل أراضي الـ48 متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار



الداخل المحتل / سما /

توفي، اليوم الأحد، شاب (19 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا داخل أراضي الـ48 قبل يومين.

وكان الشاب كان قد تعرض لجريمة إطلاق نار في شارع نجيب محفوظ في مدينة يافا، أصيب على إثرها بجروح خطيرة جدا ونقل للمستشفى لتلقي العلاج إلى أن أعلن عن وفاته صباح اليوم.

ويشهد المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48 تصاعدا خطيرا ومستمرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.

وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل الـ48، منذ مطلع عام 2023 ولغاية اليوم، 50 قتيلا.

#يافا #الداخل المحتل #جريمة إطلاق نار

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