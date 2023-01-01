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أول تعليق من حركة "حماس" على التهديدات بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها

الأحد 23 أبريل 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حركة "حماس" على التهديدات بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها



غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، على تهديدات الاحتلال بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قياداتها.


وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، إن تهديدات الاحتلال "محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة شعبنا وتعدد جبهات الفعل المقاوم".


وأضاف: أن "العدو يده ليست مطلقة ليمارس إرهابه، ورد المقاومة على أي حماقة أكبر واوسع مما يتوقعه".


وشدد على أننا "سنواصل نضالنا المشروع ضد الاحتلال ولن نخشى هذه التهديدات".

وكشفت قناة إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن إسرائيل تنوي إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات الفترة المقبلة حتى لو تطورت الأمور وذهبت باتجاه التصعيد. 


وبحسب القناة 12، فإن إسرائيل تعتزم الاستعداد لإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، حتى لو على حساب التصعيد.

#حماس #الاحتلال #سياسة الاغتيالات #الاغتيالات

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