تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى المقاومة "هدار غولدن"

القدس المحتلة / سما /

قال تسليل ترجمان صديق الأسير لدى كتائب القسام في قطاع غزة هدار غولدن، إن الحرب لم تنته حتى يعود هدار.



وأضاف ترجمان في حديث لموقع قناة الاحتلال الـ 7: "للأسف لا يزال هدار في غزة منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف، وبقدر ما نشعر بالقلق، إلا أن الحرب في نظرنا لم تنته حتى يعود".



وتابع: "هناك تعهد غير مكتوب بين قيادة الدولة وأولياء أمور الجنود الذين تم إرسالهم للمعركة، بأن الجيش يعيد الجندي حياً أو ميتاً".



وأكمل صديق الأسير غولدن: "تقع المسؤولية على عاتق كل واحد منا، لقد خرجوا لحمايتنا وعلينا إعادتهم إلى الوطن".



وأوضح أن حركة "حماس" اليوم تفرض على كيان الاحتلال المعادلة وتطلق الصواريخ متى شاءت، قائلا: "نحن دولة أسيرة، كان يجب أن نربط كل تعامل مع غزة بقضية الأسرى".