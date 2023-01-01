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تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى المقاومة "هدار غولدن"

الأحد 23 أبريل 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى المقاومة "هدار غولدن"



القدس المحتلة / سما /

قال تسليل ترجمان صديق الأسير لدى كتائب القسام في قطاع غزة هدار غولدن، إن الحرب لم تنته حتى يعود هدار.

وأضاف ترجمان في حديث لموقع قناة الاحتلال الـ 7: "للأسف لا يزال هدار في غزة منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف، وبقدر ما نشعر بالقلق، إلا أن الحرب في نظرنا لم تنته حتى يعود".

وتابع: "هناك تعهد غير مكتوب بين قيادة الدولة وأولياء أمور الجنود الذين تم إرسالهم للمعركة، بأن الجيش يعيد الجندي حياً أو ميتاً".

وأكمل صديق الأسير غولدن: "تقع المسؤولية على عاتق كل واحد منا، لقد خرجوا لحمايتنا وعلينا إعادتهم إلى الوطن".

وأوضح أن حركة "حماس" اليوم تفرض على كيان الاحتلال المعادلة وتطلق الصواريخ متى شاءت، قائلا: "نحن دولة أسيرة، كان يجب أن نربط كل تعامل مع غزة بقضية الأسرى".

#هدار غولدن

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