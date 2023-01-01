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الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني

الأحد 23 أبريل 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل اغلاق أريحا لليوم الثاني



أريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثلاني على التوالي.

وأفاد شهود عيان ، بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد.

كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.

#محافظة أريحا والأغوار #الاحتلال

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