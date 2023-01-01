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السودان: إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وإغلاق السفارة

الأحد 23 أبريل 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان: إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وإغلاق السفارة



الخرطوم / سما /

أعلنت قوات الدعم السريع أنها نسقت مع بعثة القوات الأميركية المكونة من 6 طائرات فجر الأحد، لإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان الذي يشهد صراعا داميا منذ أيام.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تمت بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".

وأضافت أنه "تم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسين".

وكشفت مصادر صحفية أميركية أن ما يقارب 70 أميركيا أجلوا من الخرطوم فجر الأحد.

وقالت مصادر صحفية إن 6 مروحيات شاركت في تأمين عملية الإجلاء.

ويأتي هذا التطور بعد أن حذرت السفارة الأميركية مواطنيها من أنها لا تستطيع تقديم المساعدة فيما بتعلق بالقوافل المغادرة من الخرطوم إلى بورسودان، موضحة أن السفر سيكون على مسؤولية الأفراد.

#السودان

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