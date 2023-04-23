الجهاد الاسلامي : تضحيات كبيرة سنقدمها في جولات الحرب القادمة سيتحدد من خلالها مصير الكيان الصهيوني

غزة /سما/

عقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الأحد23/4/2023م، على تصريحات اللواء "احتياط" في جيش الاحتلال الاسرائيلي يتسحاق بريك " لإحدى قنوات التلفزة "الإسرائيلية" حول تراجع قوة الردع للدولة العبرية.

وأكد المدلل أن تصريحات اللواء "يتسحاق بريك" صاحب الخبرة العسكرية الكبيرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال والذي أكد من خلالها تآكل قوة الردع تثبت حالة الضعف التي يعيشها الاحتلال والتي لم تمر عليه منذ نشأة كيانه عام ١٩٤٨ رغم الدعم الأمريكي والغربي الذي لم يتوقف للكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي الذي لم يتوقف يوماً سيتراجع كثيراً في المرحلة المقبلة إثر السلوك الصهيوني الذي لم يعجب الساسة في أمريكا ودول الغرب التي تعيش أزمة كبيرة نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد على أن أي جولة قادمة مع الاحتلال قد تكون تضحيات جسيمة نقدمها، لكنْ كل المؤشرات والحسابات وخطاب الطير الجريح الأخير لـ"نتنياهو" أمام الكرياه تقول أن مصير الكيان الأسود من أهم نتائج الجولة القادمة.

وأضاف:" نحن على موعد مع مستقبل قريب يحمل مفاجئات لن تكون فى صالح الاحتلال وسيكون يقيناً لصالح فلسطين القضية والشعب والمقاومة، لأن الوعى المقاوم لم يعد سلوكا منفرداً بل تحول إلى تفكير وسلوك جمعي وهو ما أكده الأمين العام ابو طارق نخالة فى اتصاله الاخير بالأمس مع وزير الخارجية الإيراني".

وكان اللواء احتياط "الإسرائيلي إسحاق بريك"، قد نشر في صفحته في "فيسبوك"، قائلاً :" إنّ إسرائيل تقف على عتبة حربٍ إقليمية تقليدية لم تختبر مثلها منذ حرب 1948 وأنّ الحرب المقبلة لم يُعِدّ لها جيشُ الاحتلال"، مشيراً إلى أن "الضربة ستكون قاضية".

وأضاف :"الحقيقة التي أتحدث عنها منذ سنواتٍ كثيرة هي أنّ الجيش الإسرائيلي في السنوات العشرين الأخيرة، تحت قيادة 5 رؤساء أركان، تدهور إلى ما تحت الخط الأحمر، وهو ليس جاهزاً لحرب متعددة الساحات والجيش اليوم يشهد فجوة غير مسبوقة أبداً وفي وضع خطر"، مشيراً إلى أنّ "عدم كفاءته لم يبدأ مع إقامة حكومة الليكود قبل 3 أشهر".